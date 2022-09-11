الإكوادور تنشر فريقا من الأطباء النفسيين على الجسور لمنع الانتحار

فاطمة شوقى

قررت الإكوادور نشر أطباء نفسيين على الجسور لمنع الانتحار، خاصة أنه يبلغ معدل الانتحار في البلاد 9.6 لكل 100 ألف نسمة، وهو ما أثار قلق السلطات من ارتفاع في معدل حالات الانتحار في الآونة الأخيرة، حسبما قالت صحيفة "الكوميرثيو" البيروفية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الاكوادور يبلغ عدد السكان 18 مليون نسمة ، وأقامت مصالح المدينة مكاتب لأطباء نفسانيين في أكثر المواقع التي تشهد حالات انتحار.



نشر رسائل على الجسور لمنع الانتحار

وتتكلف مكاتب الأطباء النفسانيين المنتشرة في عدة جسور بدوريات لمحاولة منع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية من الانتحار. منذ مايو الماضي، تم منع حوالي 36 محاولة انتحار من على الجسور فوق نهري تشيتشي وجوالو.

وقالت عالمة النفس سارة هيريرا ، من الفريق الذى يقف حراسة على الجسر فوق نهر تشيتشي، إنها منعت شخصين خلال الأسبوعين الماضيين من الانتحار والقاء نفسيهما من على الجسر.

وصرح وزير الصحة في البلدية فرانسيسكو فيتيري ان "الاحصاءات في كيتو حددت أن جسر تشيتشي وجسر نهر جوالو بهما أكبر عدد من حالات الانتحار بسبب هطول الأمطار". معظمهم من الرجال.



رسائل على الجسور لمنع الانتحار

في ولاية ميريدا الفنزويلية ، تخضع الجسور أيضًا للمراقبة بسبب حالات الانتحار المتكررة. تستخدم الجماعات الدينية أيضًا الرسائل لردع حالات الانتحار المحتملة.

أفادت منظمة الصحة العالمية أن حوالي 700000 شخص ينتحرون كل عام في العالم.