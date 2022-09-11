اليوم السابع
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الأوقاف تعلن افتتاح 13 مسجدًا في المحافظات الجمعة المقبل

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:09 م
الأوقاف تعلن افتتاح 13 مسجدًا في المحافظات الجمعة المقبل أحد المساجد المقرر افتتاحها
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 13 مسجدًا، يوم الجمعة المقبل، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 156 مسجدًا، منها 134 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 22 مسجدًا صيانة، وهى على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

​مديرية أوقاف بنى سويف

1. أبو حردوف – صفط الشرقية - الواسطى

مديرية أوقاف البحيرة

2.علوانى حمد البحرى - أبو الشقاف - حوش عيسى 

مديرية أوقاف المنيا

3.الرحمن ال جاد الله – برمشا - العدوة
4.النعيم – سفاى – أبو قرقاص
5.الهدى2 - برطباط - مغاغة

مديرية أوقاف الإسماعيلية

6.الإصلاح الزراعى – مركز فايد

مديرية أوقاف كفر الشيخ

7.أولاد الشامى وبدر – الثمانين – الحامول شرق

مديرية أوقاف الإسكندرية

8.التوحيد – فنجرى 2 أبو شعيشع - العامرية

مديرية أوقاف الفيوم

9.الرحمن – عزبة عبد الحافظ – إطسا شرق
10.الحاجة حميدة – دمشقين – مركز الفيوم

مديرية أوقاف القليوبية

11.الحاج حسنين – كفر منصور – طوخ - برشوم12.الرحمن درويش – منشية الزهوى – قليوب البلد - قليوب

ثانيًا: مسجد الصيانة: 

​مديرية أوقاف الغربية

1. سيدى على الغندور – إسديمة - كفر الزيات
 
 

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