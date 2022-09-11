الأوقاف تعلن افتتاح 13 مسجدًا في المحافظات الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 13 مسجدًا، يوم الجمعة المقبل، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 156 مسجدًا، منها 134 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 22 مسجدًا صيانة، وهى على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بنى سويف1. أبو حردوف – صفط الشرقية - الواسطى
مديرية أوقاف البحيرة2.علوانى حمد البحرى - أبو الشقاف - حوش عيسى
مديرية أوقاف المنيا3.الرحمن ال جاد الله – برمشا - العدوة
4.النعيم – سفاى – أبو قرقاص
5.الهدى2 - برطباط - مغاغة
مديرية أوقاف الإسماعيلية6.الإصلاح الزراعى – مركز فايد
مديرية أوقاف كفر الشيخ7.أولاد الشامى وبدر – الثمانين – الحامول شرق
مديرية أوقاف الإسكندرية8.التوحيد – فنجرى 2 أبو شعيشع - العامرية
مديرية أوقاف الفيوم9.الرحمن – عزبة عبد الحافظ – إطسا شرق
10.الحاجة حميدة – دمشقين – مركز الفيوم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة