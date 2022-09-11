الأوقاف تعلن افتتاح 13 مسجدًا في المحافظات الجمعة المقبل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 13 مسجدًا، يوم الجمعة المقبل، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 156 مسجدًا، منها 134 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 22 مسجدًا صيانة، وهى على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: ​مديرية أوقاف بنى سويف 1. أبو حردوف – صفط الشرقية - الواسطى مديرية أوقاف البحيرة 2.علوانى حمد البحرى - أبو الشقاف - حوش عيسى مديرية أوقاف المنيا 3.الرحمن ال جاد الله – برمشا - العدوة

4.النعيم – سفاى – أبو قرقاص

5.الهدى2 - برطباط - مغاغة مديرية أوقاف الإسماعيلية 6.الإصلاح الزراعى – مركز فايد مديرية أوقاف كفر الشيخ 7.أولاد الشامى وبدر – الثمانين – الحامول شرق مديرية أوقاف الإسكندرية 8.التوحيد – فنجرى 2 أبو شعيشع - العامرية مديرية أوقاف الفيوم 9.الرحمن – عزبة عبد الحافظ – إطسا شرق