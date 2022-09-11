اعرف أبرز الطرق والمحاور المغلقة بسبب إصلاحات أو إنشاء محطات مترو.. انفوجراف

كتب عبد الرحمن سيد

تشرف إدارات المرور على أعمال توسعة و تطوير المحاور، ما يتسبب في غلق الطرق جزئيا أو كليا، وسط مراقبة غرف عمليات المرور لحركة المركبات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة، بجميع الأعمال ومن أبرز الطرق التي تجرى فيها إصلاحات أو أعمال إنشاء لمحطات مترو الأنفاق، وهم:

- غلق جزئى لطريق الواحات بسبب أعمال إنشاء محطة الأتوبيس الترددى الذكى.

-إغلاق جزئى لطريق الدائري في تقاطعه إسكندرية الصحراوى اتجاه المريوطية لمدة شهر.

-إغلاق جزئى لطريق المنصورية اليوم أسبوعين بسبب إصلاح هبوط أرضى.

-تحويلات مرورية لتوسعة محور 26 يوليو القديم في الاتجاهين.

- أعمال توسعة الطريق الدائرى بنطاق المرج والبساتين والمعادى والتجمعات.

- غلق كلى لنفق السيارات بشارع الخمسين، أسفل طريق القطامية/ العين السخنة.

- إغلاق طريق إسكندرية الصحراوى لإنشاء محطة مترو المتحف الكبير.

- إغلاق شارع الهرم لإنشاء محطات مترو مدكور والطالبية والعريش والمريوطية والمساحة.

-الغلق الكلى بغرب سوميد اتجاه محور 26 يوليو لإنشاء القطار السريع.

-اغلاق جزئى بشارع جامعة الدول لإنشاء محطة مترو.

-إغلاق بقطاعات شارع السودان لإنشاء محطتى مترو إنفاق " السودان – الكيت كات".

- مناطق أعمال توسعة طريق الإسكندرية - مطروح وإجراء تحويلات لمدة شهرين.

- توسعة طريق الواحات الصحراوى للقادم من مناطق الجيزة الى مدينة 6 أكتوبر.

- إغلاق شارع امتداد محور محمد بن زايد أمام كمبوند بيت الوطن بمدينة نصر لإنشاء المونوريل لمدة شهرين.

- مناطق إنشاء المونوريل بمناطق مدينة نصر وشرق القاهرة.

- التحويلات المرورية بسبب أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد.

-غلق طريق الصعيد الحر من المنيا حتى الأوتوستراد لمدة عام لتطويره.

-أعمال توسعة طريق الواحات الصحراوى وإنشاء كبارى مشاه.