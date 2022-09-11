اعتماد قاعة الفيديو كونفرانس بسرس الليان كقاعة رسمية لخدمة العملية التعليمية

فريق المحافظات

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قاعة الفيديو كونفرانس بإدارة سرس الليان التعليمية كقاعة رسمية تستخدم في الأغراض المخصصة لها.

وكلفت إدارة سرس الليان التعليمية بالإشراف الفني والإداري على القاعة التى أصبحت تعمل بكفاءة عالية بعد تشغيلها باستخدام خاصية الفيديو كونفرانس الافتراضي وتجهيزها بالأجهزة اللازمة .

وبهذه المناسبة تقدمت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بالشكر والتقدير لفريق عمل التطوير التكنولوجي بديوان المديرية ووجدى عزجولة مدير الإدارة والعاملين بإدارة سرس الليان التعليمية، لما بذلوه من جهود متميزة في إعداد وتجهيز القاعة تكنولوجيا الامر الذي أدى للموافقة على اعتماد تشغيل القاعة كقاعة رسمية لخدمة العاملين بالإدارة والإدارات المجاورة مما يوفر كثير من الوقت والجهد والتكاليف، لتكون إضافة متميزة في سجل إنجازات التعليم بالمنوفية.