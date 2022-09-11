ارتفاع حالات الإصابة بجدرى القردة فى الولايات المتحدة لأكثر من 21 ألف حالة

وأضاف المركز في بيان اليوم الأحد، أن ذروة حالات الإصابة بلغت 300ر4 في ولاية كاليفورينا وحدها، وتلتها ولاية نيويورك التي سجلت 3.591 حالة إصابة، ثم ولاية فلوريدا بعدد 193ر2 حالة وتلتها ولاية تكساس بإجمالي 1.929 حالة وتلتها ولاية جورجيا بإجمالي 1.557حالة.

وينتشر جدري القردة عادة من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال المباشر، كما يمكن أيضًا أن ينتقل من إفرازات الجهاز التنفسي أثناء الاتصال المطول وجهًا لوجه، أو أثناء الاتصال الجسدي.

وكان مركز الأمراض الأمريكي قد نشر بيانا عن بدء توزيع الجرعة الأولى من تطعيمات مكافحة انتشار جدري القردة ، ذكر فيه أنه تم توزيع 049ر461 جرعة لمكافحة انتشار المرض ، مشيرا إلى أن التطعيمات شملت من هم فوق الـ 18 عاما.