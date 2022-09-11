اجتماع بين رئيس جامعة طنطا ووكيل صحة الغربية لمتابعة تنفيذ بروتوكول التعاون

الغربية - محمد طارق

اجتمع اليوم الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا مع الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد حنتيرة، القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وتم خلال الاجتماع مناقشة وتقييم سير العمل ببروتوكول التعاون المشترك الموقع بين مستشفيات جامعة طنطا ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية في مجالات تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وما تم إنجازه خلال الثلاثة أشهر الماضية منذ بدء تفعيل البروتوكول في تحقيق تكامل تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات وزارة الصحة بالغربية والمستشفيات الجامعية، وتلبية احتياجات المواطنين بالشكل اللائق والملائم، وبحث بدائل الحلول المتاحة لمجابهة تحديات ازدياد أعداد مرضى الطوارئ والاستقبال لدى كلا من مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة والمستشفيات الجامعية بطنطا.

وأكد رئيس الجامعة، حرصه الشديد على رصد كافة المشكلات والمعوقات التي قد تواجه المواطنين أثناء تلقيهم لخدمات الرعاية الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية مشددًا على توفير كافة الإمكانات اللازمة ماديًا وبشريًا، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية بمستشفيات الجامعة من منطلق دورها الوطني ومسئوليتها المجتمعية.