اليوم السابع
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إيقاف آخر وحدات الطاقة فى محطة زابوريجيا النووية

الأحد، 11 سبتمبر 2022 08:18 ص
إيقاف آخر وحدات الطاقة فى محطة زابوريجيا النووية محطة زابوروجيا - صورة أرشيفية
وكالات

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أكد مسؤول في إدارة زابوروجيا أنه توقف الليلة الماضية تشغيل وحدة الطاقة رقم 6 في محطة زابوروجيا النووية، وهي آخر وحدة للطاقة كانت لا تزال مشغلة في المحطة حتى الآن.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال فلاديمير روغوف، العضو في إدارة منطقة زابوروجيا وزعيم حركة "نحن مع روسيا" في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "خلال الأيام القليلة الماضية، كانت وحدة الطاقة المشغلة الوحيدة – هي رقم 6 - تعمل بأدنى حد من الطاقة. وتم إيقافها في الساعة 3:45 فجرا، ولا تقوم بتوليد الكهرباء حاليا".

من جانبه، أكد ألكسندر فولغا، رئيس إدارة مدينة إنيرغودار التي تقع بالقرب منها محطة زابوروجيا النووية، إن المدينة يتم إمدادها بالطاقة بشكل معتاد، رغم إيقاف وحدة الطاقة رقم 6 في المحطة.

وحذرت سلطات المنطقة في وقت سابق من أن خيار وقف محطة زابوروجيا عن العمل بشكل كامل كان قيد البحث، وذلك على خلفية القصف المستمر للمحطة من قبل القوات الأوكرانية.

ودعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يوم الجمعة إلى الوقف الفوري للقصف في منطقة محطة زابوروجيا النووية، في ظل الوضع الحرج في إمدادات الطاقة بالمحطة.

 

 


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