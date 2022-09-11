إيطاليا تستعد لانتخابات سبتمبر مع تفاقم الأزمة الاقتصادية.. واليمين الأوفر حظا

فاطمة شوقى

تستعد إيطاليا لانتخابات مبكرة في 25 سبتمبر الجارى لاختيار رئيس حكومة جديد بعد استقالة ماريو دراجى الشهر الماضى، وحذر خبراء من تفاقم الأزمة الاقتصادية مع اغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية، في الوقت الذى يستعد فيه اليمين الايطالى للفوز في تلك الانتخابات وخاصة ، جورجيا ميلونى التي تعتبر المرشح القوى لرئاسة الحكومة.

وقالت صحيفة الجورنال الإيطالية إن هناك 4 مليون أسرة معرضة لخطر فقر الطاقة ، حيث تشير دراسة اُجرت مؤخرا إلى أن الأسر تواجه صعوبات بسبب زيادة فواتير الكهرباء والغاز.

وتوضح الدراسة أن الأسر التي توصف بأنها في حالة فقر في الطاقة هي التي لا تستطيع استخدام نظام التدفئة في الشتاء، ونظام التبريد في الصيف بسبب الظروف الاقتصادية غير المستقرة.

ويخيم على إيطاليا حالة من التوتر بسبب استطلاعات الرأي الأخيرة التي أفادت بأن اليمين الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، حيث أن حزب اخوة إيطاليا ، الذى يترأسها ميلونى لديه 27% تأييد للفوز في الانتخابات، أما الحزب الديمقراطي ، زعيم تحالف يسار الوسط الصغير ، يواصل فقدان التعاطف ويقف عند 20.2٪ ، في حالة تدهور مستمر.

وبحسب مكتب الإحصاء الأوروبي، يُقدر التضخم السنوي في إيطاليا بنحو 8.4% في يوليو، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل منذ 36 عاماً، عندما كان التضخم 8.2%.