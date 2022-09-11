إصابة شخص إثر انهيار منزل مكون من 3 طوابق بمركز أبنوب في أسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

أصيب شخص ونفوق بعض المواشى إثر انهيار منزل مكون من 3 طوابق بمركز أبنوب، وكان اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بالطوب اللبنى وبالانتقال الاسعاف تبين صحة الواقعة.

وتبين أن المنزل مكون من 3 طوابق ، وأسفر عن اصابة ح ج ع 30 سنة ،وتم نقل المصاب الى مستشفى أبنوب وانتقل الى موقع الحادث رئيس مركز ومدينة أبنوب والإدارة الهندسية وتم عمل محضر بالواقعة وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وجارالعرض على النيابة العامة.