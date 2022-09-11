إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى 4 مراكز بالمنيا

من جانبه ، كلف اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة واستمرار رصد كافة أشكال التعديات على الاراضي الزراعية و أملاك الدولة ، مشددا على عدم التهاون مع مخالفات البناء ، وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه بالتعدي بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة.



وفى هذا السياق، استعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات الازالة، حيث رصد قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لمركز المنيا ثلاث حالات خارج الحيز العمراني بقرية بني أحمد الغربية على مساحه قيراطين ونصف وتمت الإزالة الفورية و ردم الاساسات وتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .



وفى مركز سمالوط ، أزالت الوحدة المحلية لقرية شوشة مبانى بناحية عزبة بنى سليم بالصليبة تم رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية ، كما أزالت الوحدة المحلية لقرية العزيمة حالة أعمال شدة خشبية بدون ترخيص ومخالف للقانون.

وفى مركز ومدينة العدوة ، تم فك شدة خشب خارج الحيز العمراني على مساحة 60 متر بقرية الشيخ مسعود دور أرضي حيثُ تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.



كما أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة حالتي بناء بطنبدى إحداهما تعدى علي أرض زراعية بالبناء بقرية الشيخ زياد والأخرى بناء بدون الحصول على ترخيص عن طريق الشروع في صب أعمدة الدور الاول علوى .