إزالة 25 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ20 ببنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات، والتي بدأت" أمس" تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي أعده أحمد إبراهيم مدير الأملاك ،وتضمن الإشارة إلى أنه تم"أمس"إزالة 25 حالة تعد بواقع( 16 حالة على مساحة 5694 متراً "ري/آثار/سكة حديد"+9 حالات على مساحة 10قراريط و12 سهماً "أرض الزراعية)،ضمن المرحلة الثانية والتي تستمر حتى 29 سبتمبر 2022، فيما تتواصل أعمال الموجة بحسب الجدول الزمني الذي تم وضعه بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية ليغطى كافة مراكز المحافظة خلال المراحل الثلاث على مدار 3 أشهر

وأوضح محافظ بني سويف أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية و أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة،مؤكدا على عدم التهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون

يشار إلى أن الموجة الحاليةمن حملات الإزالة، قد انطلقت أولى مراحلها ،خلال شهر أغسطس الماضي،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها أكثر من 460حالة، فيما تليها المرحلة الثانية التي بدأت "أمس السبت "،ثم تختتم بالمرحلة الثالثة والمزمع إجراؤها في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.



جانب من أعمال الإزالة



جانب من أعمال الإزالة



جانب من أعمال الإزالة



جانب من أعمال الإزالة