إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بمدينة القصاصين في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، ما تم تنفيذه من إزالات للتعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز و المدن، و كافة الأجهزة التنفيذية المختصة؛ لتنفيذ المستهدف من الموجة بكل حسمٍ، محذرًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة و التصدِّي لأي شكل من التعديات.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، اليوم الأحد، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على خط الشباب الخاص بحرم الري بمساحة 444 مترا مربعا.

كذلك تنفيذ عدد 4 قرارات إزالة لتعدِّيات بالبناء بدون ترخيص على مساحة 420 مترا مربعا ولاية المحافظة. بإجمالي مساحة864 متر مربع أملاك دولة وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية بإزالة التعديات، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ و ذلك حفاظًا على هيبة الدولة و سيادة القانون.

و وجَّه "بشارة" رؤساء المراكز و المدن و الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بضرورة التأكد من القضاء و إنهاء التعديات على أراضي أملاك الدولة و الأراضي الزراعية، و المرور على الأراضي المستردة؛ لمنع التعدِّي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كلّ من تُسوِّل له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة و إزالة التعديات عليها، و فرض هيبة الدولة على أراضيها، و في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العُليا لاسترداد أراضي الدولة، و مع بداية انطلاق الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك و أراضي الدولة و الأراضي الزراعية.