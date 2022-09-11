اليوم السابع
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إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بمدينة القصاصين في الإسماعيلية

الأحد، 11 سبتمبر 2022 07:16 م
إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بمدينة القصاصين في الإسماعيلية حملة الازالة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، ما تم تنفيذه من إزالات للتعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز و المدن، و كافة الأجهزة التنفيذية المختصة؛ لتنفيذ المستهدف من الموجة بكل حسمٍ، محذرًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة و التصدِّي لأي شكل من التعديات. 
 
حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، اليوم الأحد، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على خط الشباب الخاص بحرم الري بمساحة 444 مترا مربعا.
 
كذلك تنفيذ عدد 4 قرارات إزالة لتعدِّيات بالبناء بدون ترخيص على مساحة 420 مترا مربعا ولاية المحافظة. بإجمالي مساحة864 متر مربع أملاك دولة وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية بإزالة التعديات، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ و ذلك حفاظًا على هيبة الدولة و سيادة القانون.
 
و وجَّه "بشارة" رؤساء المراكز و المدن و الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بضرورة التأكد من القضاء و إنهاء التعديات على أراضي أملاك الدولة و الأراضي الزراعية، و المرور على الأراضي المستردة؛ لمنع التعدِّي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كلّ من تُسوِّل له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة و إزالة التعديات عليها، و فرض هيبة الدولة على أراضيها، و في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العُليا لاسترداد أراضي الدولة، و مع بداية انطلاق الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك و أراضي الدولة و الأراضي الزراعية. 
 

الإسماعيلية

الأجهزة الأمنية

قوات إنفاذ القانون

اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة

محافظة الاسماعيلية



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