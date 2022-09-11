إحالة سيدة و3 آخرين إلى الجنايات في قضية استدراج طبيب وطلب فدية ببولاق الدكرور

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة سيدة و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم باستدراج طبيب بعد أن أوهموه بعمل جلسة مساج واستدرجوه إلى شقة بمنطقة بولاق الدكرور، طلبوا فدية مالية من أسرته.

وكان شقيق المجني عليه حرر محضرًا رقم 16192 لسنة 2021 جنح الدقي، ضد "ا.م"، 40 سنة، و"م.ا" 23 سنة، و"م.ع"، 21 سنة، وسيدة تدعى "م.ح"، 54 سنة، يتهمهم فيه باستدراج شقيقه "طبيب" بشقة بمنطقة بولاق الدكرور، زاعمين أنهم متخصصين في جلسات التدليك؛ للاستيلاء على أمواله وتصويره عاريًا لابتزازه والحصول على فدية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين.