اليوم السابع
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أوكرانيا: إسقاط طائرة روسية من طراز سوخوي-34

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:06 م
أوكرانيا: إسقاط طائرة روسية من طراز سوخوي-34 الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد، أن سلاح الجو الأوكراني أسقط طائرة روسية من طراز Su-34 في الساعات الماضية.

وأفادت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية أن قيادة القوات الجوية لم تحدد في بيانها، الذي نشرته عبر موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي قبل ساعات، مكان سقوط الطائرة .


في السياق ذاته أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم مقتل 383 طفلا وإصابة أكثر من 747 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي .

وقال مكتب المدعي العام في بيان، إنه حتى اليوم الموافق 11 سبتمبر، تأثر أكثر من 1130 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 383 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 747 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأضاف مكتب المدعي العام، أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

 


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