أوقاف الأقصر تنجح فى بيع 22 صكا فى انطلاق مشروع "بيع صكوك الإطعام".. التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن نجاح رجال المديرية فى بيع 22 صكا من مشروع صكوك الإطعام، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور ما قامت به الوزارة من الإعلان عن بدء بيع صكوك الإطعام على مستوى الجمهورية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه نجحت المديرية فى بيع 10 صكوك إطعام فى إدارة أوقاف إسنا، و11 صك إطعام فى إدارة أوقاف أصفون، و1 صك إطعام فى إدارة أوقاف الأقصر، وذلك عقب الإعلان عن توافر صكوك الإطعام بالمديرية، وذلك لمن أراد الشراء والمساهمة في إدخال الفرح والسرور على الأسر الأولى بالرعاية، موضحاً أنه بناء على ذلك فيكون مجموع ما تم بيعه على مستوى أوقاف الأقصر من صكوك الإطعام هو عدد 22 صكا، موجهاً الشكر لكل رجال المديرية على البدء بكل جدية فى المشروع الجديد لبيع صكوك الإطعام للمواطنين.

وفى نفس السياق أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن استقبال المديرية 2 طن ضمن الدفعة الثانية من مشروع لحوم صكوك الأضاحى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومن بين مفردات هذا الدور مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، على استقبال مديرية أوقاف الأقصر اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر الجارى، الدفعة الثانية من الدفعات المخصصة من قبل الوزارة لمحافظة الأقصر من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام لهذا العام 2022، وقدرها 2 طن وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بكافة مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة ومديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر، وقد حضر استلام اللحوم برفقة الشيخ محمد إسماعيل المفتش العام، وخالد عبد الغني ممثل مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر.