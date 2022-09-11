أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية يطمئن الأقباط بشأن صحته من ألمانيا

كتب: محمد الأحمدى

نشرت الصفحة الرسمية لأسقفية الشباب على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فيديو للأنبا موسى أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية يطمن فيهاجموع الأقباط بشأن صحته من ألمانيا.

وقال الأنبا موسى خلال الفيديو "سلام صلواتكم معانا.. أنا كويس صلواتكم معانا".

وكان الأنبا موسى تعرض لوعكة صحية ودخل المستشفى وزاره البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

واطمأن البابا تواضروس علي حالة الأنبا موسى الصحية.

رافق البابا تواضروس الأنبا دانيال اسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والانبا يوليوس أسقف عام الخدامات الاجتماعية.

وفي سياق متصل زار 9 أساقفة ومطارنة من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا موسى ، جاءت اسماءهم كالتالي : الأنبا انطونيوس مطرانالقدس، الأنبا تادرس مطران بورسعيد، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوس، الأنبا يسطس أسقف دير الأنبا أنطونيوس، الأنبا أرميا الأسقف العام، الأنبا رافائيلأسقف عام كنائس وسط القاهرة، الأنبا اغاثون اسقف مغاغة و العدوي، الأنبا مكاريوس اسقف المنيا، الأنبا متاؤس الفاخوري.

جاء ذلك إلى جانب اتصال عدد كبير من الآباء المطارنة والأساقفة من المهجر.