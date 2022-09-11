أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم الأحد كالتالى:-

‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6.5 جنيهات للكيلوجرام.

‎‏‎‏‎- البطاطس 7.75 جنيه.

‎‏‎‏‎- البصل الأبيض 2.75 جنيه.

‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.

‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 12.5 جنيه.

‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5.

‎‏‎‏‎- الخيار بـ 10.5 جنيه.

‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه.

‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 5.5 جنيه.

‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 18جنيها.

‎‏‎‏‎- الليمون بـ 10جنيها.

‎- فاصوليا 15‎ جنيها.

‎- بامية 27‎ جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

‎‏- عنب أحمر 12.5 جنيه.

- البامية 25 جنيه.