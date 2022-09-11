أستراليا لن تجري استفتاء حول تحويلها لجمهورية خلال ولاية أنتوني ألبانيز الأولى

أستراليا لن تجري استفتاء حول تحويلها لجمهورية خلال ولاية أنتوني ألبانيز الأولىالأحد، 11 سبتمبر 2022 09:45 ص
رئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
أستراليا تخطط لمنع أى رئيس للوزراء من اكتساب سلطات وزارية سراالثلاثاء، 23 أغسطس 2022 04:20 م
أستراليا تسعى للإزالة التلقائية لمواقع التشفير الاحتياليةالخميس، 21 يوليه 2022 03:52 م
رئيس وزراء أستراليا: زيلينسكى تحلى بالشجاعة والقيادة فى مواجهة روسياالثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:00 ص
أستراليا تحظر واردات الذهب الروسية وتفرض عقوبات ضد 16 مسئولا ورجل أعمال روسىالأحد، 03 يوليه 2022 10:18 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
قال رئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز اليوم الأحد، إنه لن يجرى استفتاء حول ما إذا كان ينبغى أن تصبح أستراليا جمهورية خلال فترة ولايته الأولى.
وأعرب ألبانيز فى تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن امتنانه للملكة إليزابيث الثانية لخدمتها لأستراليا والكومنولث والعالم.
وأشار إلى أن هذه هى فترة الإشادة بالملكة إليزابيث الثانية وإظهار الاحترام العميق والإعجاب بها، وليس لمتابعة والرد على أسئلة حول دستور بلاده.
تأتى هذه التطورات بعد مرور يوم واحد على إعلان مجلس اعتلاء العرش البريطانى الملك تشارلز الثالث ملكا رسميا للبلاد فى أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية صاحبة أطول فترة حكم فى تاريخ البلاد.. وتعهد الملك - خلال كلمة له عقب إعلانه ملكا - بتكريس الباقى من حياته للقيام بدوره تجاه البلاد والذى وكل إليه بوفاة والدته الملكة.