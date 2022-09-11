"أحمد" يشارك موهبته فى الرسم والنحت

كتبت: شيماء حمدى

شارك القارئ أحمد محمد عبد الغني العربي، 21 سنه، من محافظة كفر الشيخ، والطالب في الفرقة الثالثة تربية نوعية، عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" بعدد من الصور لموهبته فى النحت.

وقال : "برسم بالنار علي الورق وانا منفرد بالنوع دا في مصر، والفكرة دي من اكتشافي، انا اكتشفت موهبتي في عمر الرابعة من المرحلة الابتدائية، بدأت في التقليد حتي وصلت إلي المستوي المرفق في الصور، حاولت الاعتماد علي نفسي دون كورسات تم مشاركتي في العديد من المعارض الدولية".





















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