African Harrier تصل سفاجا وعلى متنها 25 ألف طن ألمونيوم قادمة من أستراليا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أستقبل ميناء سفاجا البحري، اليوم السبت، السفينة African Harrier وعلى متنها 25 ألف طن ألمونيوم، قادمة من أستراليا، وأعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة.

وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن تم تداول 33000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 542 شاحنة و97 سيارة حيث شملت حركة الواردات 29000 طن بضائع ، 385 شاحنة و67 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 157 شاحنة و30 سيارة .

كما أكد بيان الهيئة أن وصلت السفينة أمل، واستقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة امل، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها .