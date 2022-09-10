170 مباراة في اليوم الأول لبطولة منطقة بورسعيد للإسكواش.. صور

بورسعيد - محمد عزام

انتهت فعاليات اليوم الأول من بطولة منطقة بورسعيد للإسكواش، اليوم السبت، وذلك في ملاعب المدينة الرياضية ونادي الصيد، بواقع 170 مباراة وبمشاركة 22 ناديا على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعاصم خليفه - رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، والنائب عادل اللمعي، رئيس منطقة بورسعيد للاسكواش.

وشهد اليوم الأول لانطلاق البطولة، تنافس كبير بين اللاعبين في المباريات التي بدأت منذ العاشرة صباحاً بنادي الصيد المصري، وانطلقت من الثانية ظهراً بملاعب المدينة الرياضية وحتى الثامنة مساءً.

ويشارك في البطولة 750 لاعب ولاعبة من كافة محافظات الجمهورية، وتشمل على مشاركة أندية الجمهورية في المراحل السنية تحت " 11 سنه، 13 سنه، 15 سنه، 17 سنه، 19 سنه" للناشئين والناشئات، وعمومي رجال.

ومن جهته أكد النائب عادل اللمعي، رئيس منطقة بورسعيد للاسكواش، إن اليوم الأول شهد تنافس كبير بين اللاعبين بحضور جماهيري كبير من أولياء الأمور ومحبي رياضة الإسكواش ووسط روح رياضية عالية من كافة المشاركين.

يذكر أنه يقوم بالإشراف ومتابعة وتيسير الإجراءات بالبطولة كلا من : محمد زغلول - المدير التنفيذي لمنطقة بورسعيد للإسكواش - و مدير البطولة، محمد عبد السلام - المدير الفني لمنطقة بورسعيد للإسكواش، ومحمد هديه - المدير المالي لمنطقة بورسعيد للإسكواش.