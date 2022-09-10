وزير قطاع الأعمال: مجمع الألومنيوم يعد صرحا صناعيا عملاقا والرئيس وجه بتطويره

قنا - صابر سعيد

عقد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لقاء موسعا مع القيادات التنفيذية خلال زيارته لشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، بحضور المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمود سالم، العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا.

وقال وزير قطاع الأعمال، إن مجمع الألومنيوم بنجع حمادي يعد أحد الصروح الصناعية العملاقة، والذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببحث سبل تطويره وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج، لرفع الطاقة الإنتاجية وكفاءة الإنتاج، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تقديم كافة الدعم لهذا الصرح الصناعى العملاق للحفاظ على تطور مجمع مصانع الألومنيوم ودفعه نحو الاستمرارية والريادة بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية.

واستمع وزير قطاع الأعمال، ومحافظ قنا إلى عرض تقديمي حول مجمع مصر للألومنيوم ونتائج أعمال الشركة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت الأرباح المحققة وفقا للنتائج الأولية للعام المالي 2021-2022 نحو 2.4 مليار جنيه، وكذلك استعراض دراسة مشروع تأهيل خطوط الإنتاج والمشروعات الاستثمارية المستقبلية للشركة ، كما استمعا إلى الرؤى والأفكار التي طرحها السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حول المصنع ومشروع التطوير.

ورحب محافظ قنا بالمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال على أرض محافظة قنا، مشيرا إلى أن حضور الوزير إلى مجمع مصانع الألومنيوم ضمن زياراته الميدانية الأولى، يؤكد على اهتمام الدولة بهذه الصناعة، ودورها فى دعم الاقتصاد القومى، وكذلك اهتمام الدولة بهذا المصنع لأنه يمثل أحد الصروح الصناعية العملاقة.