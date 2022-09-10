وزير التعليم العالى يتفقد المستشفى الجامعي الجديد "ثلاثى الأجنحة" في المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقه الدكتور عاصم فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، المستشفى الجامعي الجديد "ثلاثي الأجنحة" وملحق العمليات والعناية المركزة التابع للمستشفى.

وبدأت الزيارة بتفقد لأجنحة المبنى الرئيسي للمستشفى ثلاثي الأجنحة للعظام والباطنة والجراحة، والمكون من 9 أدوار بسعة 292 سريرًا تضم 12 عيادة خارجية (عظام – باطنة – امراض نفسية – عمليات صغري) بالإضافة إلى 32 عيادة تخدير وتجهيز عمليات وفصول دراسية و عنابر مرضي وغرف أطباء وممرضات؛ قد تم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 95% من المستشفى وجاري العمل في الموقع العام تمهيدًا للافتتاح.

كما تفقد وزير التعليم العالي مشروع مجمع العمليات والعناية المركزة داخل الحرم الجامعي والمبني على مساحة 40000 م2 بجوار المدخل الرئيسي لجامعة المنيا، وقد بلغت نسبة الإنجاز به إلى 85% ويتبقى الموقع العام.

والجدير بالذكر، أن مستشفى المنيا الجامعي الجديد " ثلاثي الأجنحة" يتكون من المبني الرئيسي، ومجمع العمليات والعناية المركزة، ومباني الخدمات اللوجستية التي تضم " مبنى الكهرباء – مبنى خزان الحريق – مبنى الغازات – مبنى الغلايات – مبنى الشيلرات والموقع العام"