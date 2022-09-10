وزير الإنتاج الحربى: العاصمة الإدارية نقلة حضارية يسجلها التاريخ

كتب زكى القاضي

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، لبحث عدد من الإجراءات الخاصة بميكنة العمل والإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .

وأكد الوزير " محمد صلاح " أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء عرض الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتذليل المعوقات التى تواجه التنفيذ، كما تناول الجهود المبذولة للإستعداد والتجهيز للانتقال مقار المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالبدء في الانتقال الفعلى للحى الحكومى.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو نقلة حضارية يسجلها التاريخ وسوف يجنى ثمارها الأجيال القادمة مثلها فى ذلك مثل غيرها من المشروعات القومية الكبرى، موضحاً أن تلك الأعمال يتم تنفيذها على مستوى حضاري متطور يضاهي ما يتم فى كبرى الدول التى تعتمد فى عملها على النظم الذكية والحديثة .

وخلال اللقاء استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى الإجراءات التى قامت بها الوزارة للإعداد لعملية الإنتقال للعاصمة الادارية الجديدة، من خلال توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة، وتوفير اجهزة تكنولوجيا الاتصالات بالوزارة لدعم التشغيل الرقمى داخل الوزارة، كما تم استعراض موقف أرشفة جميع الملفات والأوراق المتداولة داخل وزارة الإنتاج الحربى وذلك فى ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل.

من جانبه أشار المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي ، أن وزارة الإتصالات تسعى خلال الوقت الحالى إلى الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات والربط البيني بين سنترال العاصمة الإدارية الجديدة والشبكة الأرضية بسنترال الشروق ومدينتي بالتعاون مع المصرية للاتصالات , وأوضح إن الوزارة انتهت من تنفيذ وربط جميع البرامج التشاركية لإدارة دولاب عمل الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة ويجري حاليا الانتهاء من أرشفة مليار وثيقة لـ 47 وزارة وجهة حكومية .

وأشار " العطار " إلى أنه يجري حاليا تسليم المباني للوزارات والتشغيل الجزئي لـ 33 وزارة وجهة حكومية منتقلة للعاصمة مع عمل التجارب الحية لدولاب عمل الحكومة الجديد وإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة للمباني الحكومية.