وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف في زيارة غير معلنة

كتب عبد الوهاب الجندى

قامت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بزيارة غير معلنة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم السبت، وهذه هي الزيارة الثانية التي تقوم بها إلى أوكرانيا منذ إعلان الحرب من الجانب الروسي.

وقالت بربوك إن وجودها في البلاد يهدف إلى إظهار "أننا سنستمر في الوقوف إلى جانب أوكرانيا طالما استغرق الأمر - من خلال تسليم الأسلحة ، فضلاً عن الدعم الإنساني والمالي".

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية ديفيد هيلمبول، أنه سيتم إرسال مدافع ذاتية الدفع المضادة للطائرات من طراز "جيبارد" إلى أوكرانيا من مستودعات المؤسسات الصناعية.

وقال المتحدث - في مؤتمر صحفي ببرلين، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أمس الجمعة - أن صواريخ جيبارد لم تكن في خدمة الجيش الألماني منذ سنوات عديدة مما يعني أنه لا توجد حاجة لاستبدالها وسيتم توفيرها من مخزون الصناعة".