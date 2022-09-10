اليوم السابع
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أكرم القصاص
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واشنطن تطلق إرشادات أولية بشأن تنفيذ آلية سقف أسعار النفط الروسى

السبت، 10 سبتمبر 2022 02:00 ص
واشنطن تطلق إرشادات أولية بشأن تنفيذ آلية سقف أسعار النفط الروسى النفط - أرشيفية
وكالات

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قالت وزيرة وزارة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الجمعة، إن حظر بلادها على واردات النفط الروسي سيبقى قائماً حتى بعد دخول السقف السعري حيز التنفيذ، مشيرةً إلى أن الوزارة أطلقت إرشادات أولية بشأن تنفيذ آلية سقف أسعار النفط الروسي.

وأضافت يلين، أن الدول التي ستوافق على فرض سقف لأسعار النفط الروسي سيتسنى لها المشاركة في تحديد السقف السعري.


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