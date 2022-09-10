واشنطن تطلق إرشادات أولية بشأن تنفيذ آلية سقف أسعار النفط الروسى

وكالات

قالت وزيرة وزارة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الجمعة، إن حظر بلادها على واردات النفط الروسي سيبقى قائماً حتى بعد دخول السقف السعري حيز التنفيذ، مشيرةً إلى أن الوزارة أطلقت إرشادات أولية بشأن تنفيذ آلية سقف أسعار النفط الروسي.



وأضافت يلين، أن الدول التي ستوافق على فرض سقف لأسعار النفط الروسي سيتسنى لها المشاركة في تحديد السقف السعري.