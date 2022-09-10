واشنطن تطلق إرشادات أولية بشأن تنفيذ آلية سقف أسعار النفط الروسى

قالت وزيرة وزارة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الجمعة، إن حظر بلادها على واردات النفط الروسي سيبقى قائماً حتى بعد دخول السقف السعري حيز التنفيذ، مشيرةً إلى أن الوزارة أطلقت إرشادات أولية بشأن تنفيذ آلية سقف أسعار النفط الروسي.
وأضافت يلين، أن الدول التي ستوافق على فرض سقف لأسعار النفط الروسي سيتسنى لها المشاركة في تحديد السقف السعري.
واشنطن تطلق إرشادات أولية بشأن تنفيذ آلية سقف أسعار النفط الروسىالسبت، 10 سبتمبر 2022 02:00 ص
النفط - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزيرة وزارة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الجمعة، إن حظر بلادها على واردات النفط الروسي سيبقى قائماً حتى بعد دخول السقف السعري حيز التنفيذ، مشيرةً إلى أن الوزارة أطلقت إرشادات أولية بشأن تنفيذ آلية سقف أسعار النفط الروسي.
الموضوعات المتعلقة
أسعار النفط تسجل 90.70 دولار لبرنت.. و84.88 دولار للخام الأمريكىالجمعة، 09 سبتمبر 2022 02:00 م
ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط الخـام لتصل لـ6.5 مليون برميل يومياالخميس، 08 سبتمبر 2022 11:00 م
انخفاض سعر برميل النفط الكويتى ليسجل 100 دولار للبرميلالخميس، 08 سبتمبر 2022 10:00 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة