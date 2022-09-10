هوس الثراء السريع.. ضبط لصوص آثار ينقبون أسفل عقار ببولاق أبو العلا

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام بعض الأشخاص بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء عﻻء بشندي تم إستهدافه وأمكن ضبط (5 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ملك والد أحدهم ، وعُثر بداخلها على حفرة قطرها 1 متر بعمق 4 متر ، وأدوات التنقيب ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.