ننشر مواقيت الصلاة السبت 10/9/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 24: 3
موعد صلاة المغرب 6:09 م
موعد صلاة العشاء 7:27
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:11 ص
موعد صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:34 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:03
موعد صلاة الظهر 11:48 م
موعد صلاة العصر 3:20 م
موعد صلاة المغرب 6:05 م
موعد صلاة العشاء 7:24 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:59
وقت صلاة الظهر 11:40
موعد صلاة العصر 3:11 م
وقت صلاة المغرب 5:56 م
وقت صلاة العشاء 7:12 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 15: 3
موعد صلاة المغرب 6:01 م
موعد صلاة العشاء 7:15
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