ننشر مواقيت الصلاة السبت 10/9/2022 بمحافظات مصر

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 24: 3

موعد صلاة المغرب 6:09 م

موعد صلاة العشاء 7:27

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:11 ص

موعد صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:34 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:03

موعد صلاة الظهر 11:48 م

موعد صلاة العصر 3:20 م

موعد صلاة المغرب 6:05 م

موعد صلاة العشاء 7:24 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:59

وقت صلاة الظهر 11:40

موعد صلاة العصر 3:11 م

وقت صلاة المغرب 5:56 م

وقت صلاة العشاء 7:12 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 15: 3

موعد صلاة المغرب 6:01 م

موعد صلاة العشاء 7:15