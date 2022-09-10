اليوم السابع
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السبت، 10 سبتمبر 2022 03:08 م
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مياه الفيوم: غدا قطع المياه عن بعض مناطق مركزى الفيوم وسنورس

السبت، 10 سبتمبر 2022 03:05 م
مياه الفيوم: غدا قطع المياه عن بعض مناطق مركزى الفيوم وسنورس انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، عن قطع المياه عن عزبتى الدالى وحرفوش مركز الفيوم، ومناطق "ترسا - نقاليفه- سنهورالبحرية - السعيدية - التوفيقية  -  المنطقة السياحية وتوابعهم" مركز سنورس، وذلك لمدة  ١٢ساعه بدء من الساعه ١٠ صباح يوم الأحد الموافق  ١١-٩-٢٠٢٢  حتى الساعه ١٠ مساءا من نفس اليوم.
 
وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا للقيام بأعمال صيانة لخط مياه الشرب قطر ٥٠٠ مم بقرية نقاليفة -مركز سنورس 
 
وناشدت السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات  تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع كما تقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانة، ويمكن طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.
 
 

انقطاع المياه

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