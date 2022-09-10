وقالت السلطات - في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه "تم رصد تحركات قيادات وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما تابعت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وكراً للإرهابيين في منطقة الجلايات ضمن قاطع عمليات الأنبار، حيث تم تزويد قيادة القوات الجوية بالمعلومات الكاملة عن هذا الوكر ما أدى للقيام بضربة جوية دمرته ".



وأوضحت السلطات العراقية أن المعلومات الاستخبارية الأولية أشارت إلى أنه كان بداخل هذا الوكر 7 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من ضمنهم القيادي (حمود حمادة علي حويش) الملقب بــ "أبونهاد"، فيما قامت قوة من لواء المشاة 19 بالفرقة الخامسة بالجيش العراقى بتفتيش مكان الضربة وحصر نتائجها.