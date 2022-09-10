مقتل 5 عناصر إجرامية وضبط 488 آخرين بحملات أمنية خلال أسبوع.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

يبرز فيديو مواصلة أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية، وتم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (92) متهما، وبحوزتهم ( 54 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 42 قطعة سلاح أبيض) و ضبط (64) قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (6707) حكم قضائى متنوع وضبط (651) قضية متنوعة وضبط تشكيل عصابى ضم (6) متهمين إرتكبوا حادث.





وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (5) عناصر وضبط (488) عنصر آخرين بنطاق مديريات أمن (أسيوط– الجيزة – الغربية – الدقهلية – المنيا – كفرالشيخ – القليوبية- الشرقية– السويس– بورسعيد- دمياط- قنا– الإسكندرية – المنوفية –البحر الأحمر – الأقصر – سوهاج- البحيرة - الفيوم – الإسماعيلية- مطروح- أسوان- الوادى الجديد – بنى سويف) ، وبحوزتهم (296 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة– سلاح – مخدرات – شروع فى قتل) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (973) قطعة سلاح نارى أبرزها ( 85 بندقية آلية – 131 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 50 مسدس – 707 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 120 خزينة).

• ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية : ضبط بداخلها ( 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع ) وضبط (1532) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة وضبط (8) تشكيلات عصابية ضمت (24) متهم إعترفوا بإرتكاب (47) حادث سرقة متنوع وضبط (37) قضية أحداث و كشف غموض (87) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (145) متهماً.

فى مجال تنفيذ الأحكا وتم تنفيذ (487558) حكم قضائى ، بينها (1847) حكم جناية و (175555) حكم حبس و (241825) حكم غرامة و (68331) مخالفة.

وشنت شرطة التموين حملات اسفرت عن ضبط (38) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (2441 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 329,535 جنيه) وضبط (27) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (244000 لتر) وضبط (11055) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2631٫271) طن ، أبرزها ضبط (306) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (525,027 طن - 388592 ألف عبوة غذائية – 152844 قطعة) ، وكذا ضبط (67) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (81,874 طن "سكر") وضبط (5040) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (93,160 طن –

2230 رغيف – 220 بطاقة ذكية) و ضبط (9) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (86,462 طن – 6550 لتر – 995770 عبوة – 192800 قطعة) وضبط قضية حجب مواد البناء .. بمضبوطات بلغت (10 طن) وضبط (152) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات أبرزها (202,984 طن – 243600 لتر – 3234 عبوة - 2460 قطعة – 2392 إسطوانة) سلع مُدعمة متنوعة وضبط (2) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.. بمضبوطات بلغت ( 10 طن) وضبط (2881) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات بلغت (745,889 طن – 13499عبوة – 2620 قطعة) وضبط (728) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (66745 عبوة).

وفي قضايا التيار الكهربائى تم ضبط (74012) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (69,201,328) مليون جنيه.

وفي قضايا التهرب الضريبى تموضبط (1950) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (3,392,785,225) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (8,459,328) مليون جنيه.

وفي قضايا الأموال العامة تموضبط (47) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (110,252,669 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط عدد (33) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (32,757,669 مليون جنيه).

وفي قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (1859) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وفي قضايا المصنفات تم ضبط (186) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (107) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (191) أبرزها (أجهزة إلكترونية تستخدم فى إستقبال وبث الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها – أجهزة ريسيفر – أجهزة رواتر – هواتف محمولة – وحدة معالجة مركزية – شاشة – جهاز حاسب آلى)، وكذا ضبط (79) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت (3740) تمثلت فى (كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة، وكتب دراسية خارجية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وفي قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط (951) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1716) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و (837) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و (142) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و (114) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (761) لنش سياحى.

وفى مجال مكافحة المخدرات ام ضبط (1490) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (442,678 كيلو جرام) وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (208,495 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (37,395 كيلو جرام وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (10,844 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (6,317 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (669 جرام) وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (50 جرام) وكمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (30 جرام) و ( 17716 قرص مؤثر مخدر) و (9304 قرص ترامادول مخدر) و (1100 قرص كبتاجون مخدر) وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد (11) مركز غير مرخصة لعلاج الإدمان ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (26 مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (205) قضية بإجمالى (219) متهم .. بمضبوطات بلغت

(16 طن و63 كيلو جرام).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1041844) مخالفة مرورية متنوعة وضبط (333863) مخالفة تجاوز السرعات المقررة وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع (375 سيارة - 72 دراجة نارية و فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (1279) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (27) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (134) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات وفحص (132) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين عدم مطابقة عدد (4) مركبات لشروط لصلاحية الفنية وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3787) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (203) سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

• فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:- تم ضبط عدد (1063) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (1249) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط (3407) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، ضبط عدد (3245) مخالفة ملصقات.

• ضبط عدد (41) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (235) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (249) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (428) ملصقات مخالفة.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (20) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية) ، وكذا (49) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (1195) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.