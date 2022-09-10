اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقتل وإصابة 11 إرهابيا خلال عملية عسكرية للقوات الصومالية بمحافظة شبيلي

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:04 ص
مقتل وإصابة 11 إرهابيا خلال عملية عسكرية للقوات الصومالية بمحافظة شبيلي مقتل وإصابة 11 إرهاب يا خلال عملية عسكرية ل القوات الصومالية بمحافظة شبيلي
أ ش أ

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تمكنت القوات الخاصة الصومالية، اليوم السبت، من تصفية قيادي بارز من ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وإصابة 10 آخرين في عملية عسكرية في منطقة "مبارك" التابعة لمحافظة شبيلي السفلى.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن ضابط في الجيش الصومالي قوله "إن العملية العسكرية استهدفت منطقة (مبارك) التي تعد مركز جمع الأموال لميليشيا الشباب، وتزامن تنفيذ العملية مع تواجد قيادات الميليشيا"، مشيرا إلى أن الميليشيا كانت تحتجز مدنيين لأخذ الأموال منهم إجباريا.

وفي السياق ذاته، نفذ الجيش الصومالي، اليوم، عملية عسكرية للقضاء على بقايا ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عدة مناطق تابعة لمدينة "بيدوا" العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب.

وأشارت الوكالة الصومالية إلى أنه قاد العملية العسكرية قائد الفرقة الـ 60 للجيش الصومالي العقيد إبراهيم تيفو وقائد الكتيبة الـ 8 للفرقة المتمركزة في محافظة باي، لافتة إلى أن قوات الجيش تكثف في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية الهادفة إلى تقويض قدرات ميليشيا الشباب المتطرفة.

 


إرهاب

القوات الصومالية

شبيلي

الصومال

حركة الشباب



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