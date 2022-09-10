مطار مرسى علم يستقبل 115 رحلة سياحية أسبوعية بينها 110 رحلات أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت حتي نهاية الأسبوع، 115 رحلة طيران أغلبها أوروبية، حيث تعد السياحة التشيكية في المقدمة الجنسيات الوافدة لمرسى علم، يليها السياحة الايطالية ثم البولندي والألماني.

وتبين من جداول الرحلات الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، أن الرحلات التي تصل خلال الاسبوع تصل من 11 دولة أوروبية، وبعد 110 رحلة دولية أوروبية 5 رحلات داخلية .

وحسب جداول الرحلات الأسبوعية يصل خلال الأسبوع، 3 بلجيكي، 4 من هولندي، 20 رحلة من إيطاليا، و17 رحلة من المانيا، و34 تشيكي، و19 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، و3 من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا ورحلة من المجر، و5 رحلات داخلية .

من جانبه قال الخبير السياحي أبو الحجاج العمارى، أن هناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول للسياحة الأوربية خلال الموسم الشتوي وخاصة السياحة الألمانية، موضحا أن مصر تعتبر ارخص الوجهات السياحية حول العالم .

وأضاف الخبير السياحي أن معدلات السياحة التشيكية مرتفعة خلال الأيام الحالية حيث تعد أكبر الجنسيات وصولا لمرسى علم خلال الأيام الحالية.