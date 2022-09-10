مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم قطارين بكرواتيا

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أعلن رئيس الوزراء الكرواتي "أندريه بلينكوفيتش"، اليوم السبت، أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 11 آخرون إثر اصطدام قطار ركاب بآخر للشحن متوقف بالقرب من مدينة "نوفسكا" التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرق العاصمة "زغرب".

وقال بلينكوفيتش - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرا إلى أن إصاباتهم ليست خطيرة.. وأشار إلى أن هناك أشخاصا يحملون جنسيات أخرى من بين المصابين.

ولم تتضح بعد أسباب وملابسات هذا الحادث.