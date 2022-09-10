مصرع 20 شخصًا وإصابة آخرين إثر حادث سير في شرق نيجيريا

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أفادت وسائل إعلام نيجيرية بأن 20 شخصاً لقوا مصرعهم وأُصيب آخرون بجروح خطيرة في حادث سير وقع في منطقة شرق إيبارابا بولاية أويو شرقي البلاد.

وذكرت صحيفة "نيجيريان تربيون" المحلية أن الحادث وقع عندما اصطدمت حافلة ركاب تتسع لـ18 راكباً بحافلة ​​خاصة صغيرة تتسع لـ 7 ركاب، حيث كانتا تسيران في اتجاهين متعاكسين، ما أسفر عن اشتعال النيران فيهما واحتراقهما تماماً، مضيفة أن الحادث لم ينجو منه سوى شخصين ويتلقون الرعاية الطبية إلى جانب الركاب المصابين في مستشفى بالمنطقة.

ووصف رئيس الحكومة المحلية في شرق إيبارابا، جبنجا أوبالو، الحادث الذي قيل أنه نجم عن السرعة الزائدة بأنه مؤسف وكان من الممكن تجنبه، وناشد سائقي المركبات وخاصة التجارية منها بأن يكونوا أكثر حذراً أثناء القيادة.

وقال "لقد كان حادثًا مميتًا ومن ثم كان مشهدًا دمويًا. أحصينا أكثر من عشرين جثة بشرية محترقة بالكامل".

وقال أحد الشهود أن قائد إحدى المركبتين فقد السيطرة عليها أثناء محاولته تجاوز المركبة أخرى.