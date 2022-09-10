مصرع شابين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

لقى شابين مصرعهما، فيما أصيب اثنين آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث تصادم بين عدة دراجات بخارية في طريق منشأة الأمير – أبو طاحون – قصاصين الأزهار بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدة دراجات بخارية في طريق منشأة الأمير – أبو طاحون – قصاصين الأزهار بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، ما أسفر عن مصرع شابين وغصابة 2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث قد أسفر عن مصرع كلٍ من: يوسف محمد مختار النادي، 19 سنة، مقيم بناحية البوري بدائرة مركز أولاد صقر، ومحمد رضا إبراهيم فاضل، 18 سنة، مقيم بناحية منشأة الأمير بمركز أولاد صقر، فيما أصيب كلٍ من: محمود عيد إبراهيم العدل، 19 سنة، مقيم في منشأة الأمير، ومحمود السيد أحمد ماضي، طالب، مقيم بناحية أبو حجي بدائرة مركز أولاد صقر.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أولاد صقر المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.