مستشفى قنا الجامعي ينجح فى استخراج حصوات متشعبة من كلى حذوية لمريضة 37 عاما

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور حجاجى منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، عن نجاح فريق طبى بقسم المسالك البولية وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية، فى استخراج حصوات متشعبه من الكلى، وذلك فى إطار الخدمات الطبية المتقدمة التى تقدمها مستشفيات قنا الجامعية، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية.

قال الدكتور جمال عبدالحميد، رئيس قسم المسالك البولية، إن المريضة حضرت إلى عيادة القسم بالعيادات الخارجية وتم أجراء الفحوصات الطبية وتبين أنها كانت تعانى من وجود ألم مزمن فى البطن، وبتوقيع الكشف الطبي عليها وإجراء الإشاعات والتحاليل الطبية اللازمة والتى تبين من خلالها وجود حصوات متعددة ومتشعبة بكلى بها عيب خلقى "حذوية الشكل وساقطة فى البطن مع وجود ارتجاع بولى شديد"

وأوضح الدكتور عمر الصغير، أستاذ مساعد بقسم جراحة المسالك البولية، أنه تم اتخاذ القرار بإجراء عملية دقيقة باستخدام منظار الكلى بشكل عاجل لاستخراج هذه الحصوات المتشعبة، وهي واحدة من العمليات التقنية المتقدمة والتى أحدثت طفرة فى هذا المجال بديلا عن الجراحات التقليدية، استحدثها القسم من خلال عملية تطويره بالأجهزة والآلات الطبية الحديثة.

وضم الفريق الجراحى الدكتور عمر محمد الصغير، الأستاذ المساعد بقسم المسالك، الطبيب أحمد عبدالفتاح، المدرس المساعد، الطبيب محمود محسن المعيد بالقسم و الطبيب أحمد سليم الطبيب المقيم بالقسم، ومن قسم التخدير والعناية المركزة الدكتور أحمد اسماعيل المدرس بالقسم، الطبيب محمد عبدالعزيز، الطبيب مصطفى أحمد سعد، الطبيبة أميرة جمعة، الطبيب أحمد غانم، والطبيبة رزان وجدى، وذلك تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، كما ضم الطاقم الطبي من هيئة التمريض، مينا شهدى.