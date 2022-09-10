اليوم السابع
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السبت، 10 سبتمبر 2022 10:41 م
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مرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على مستشفى القصاصين

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:37 م
مرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على مستشفى القصاصين جانب من الجولة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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 قام الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بالمرور المفاجئ على مستشفى القصاصين، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى.

 

و قام "حطب" بالمرور على أقسام الاستقبال وعيادات الباطنة، العظام، الجلدية، الأطفال، الأسنان، النسا والولادة وتنظيم الأسرة والتأكد من توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وقام بمراجعة السجلات الطبية للفرق الطبية والمرضى كما التقى بالمرضى وذويهم واطمأن على الخدمات المقدمة ومدى رضائهم عنها موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم وقد بلغ إجمالى التردد على المستشفى 130 مترددا حتى وقت المرور.

 

وأشاد وكيل وزارة الصحة بأداء الفريق الطبى وهيئه التمريض بالمستشفى وكفاءة وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى على الرغم من العمل بمكان بديل ومؤقت للمستشفى وان ذلك لم يؤثر على سير وانتظام العمل.


الإسماعيلية

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