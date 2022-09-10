مرصد الأزهر: داعش يعلن مسؤوليته عن قطع رؤوس 6 أشخاص وقتل 18 مسيحيا بموزمبيق

كتب لؤى على

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ضرورة اتخاذ السبل والإجراءات التي تمنع العمليات الإرهابية، وضرورة التحرك السريع لتحرير المختطفين وعودتهم إلى أهلهم وذويهم.

تصريحات مرصد الأزهر جاءت على خلفية إعلان الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي، عبر حديث له على الهواء مباشرة، أن مسلحين إرهابيين قطعوا رؤوس 6 أشخاص في مقاطعة نامبولا، واختطفوا 3 آخرين، وأحرقوا عشرات المنازل، إضافة إلى مقتل 18 مسيحيا بينهم راهبة، وأن الهجوم هو الثالث الذي يقع في منطقة نامبولا في غضون خمسة أيام، ما تسبب في حدوث حالة نزوح جديدة. وفي سياق متصل قال نيوسي إنه كان من الصعب على القوات العسكرية ملاحقة الإرهابيين، حيث يختبئون في غابات شاسعة بعد تنفيذ هجماتهم الإرهابية.

كما أكد مرصد الأزهر، أن اتخاذ التدابير الأمنية لتأمين دور العبادة التي تتردد عليها أعداد كبيرة أمر ضروري لإفشال خطط التنظيمات الإرهابية التي تستغل تلك التجمعات لتوجيه ضربات توقع مزيد من الضحايا مقارنة بالعمليات الفردية. وأن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في مساندة موزمبيق في حربها ضد الإرهاب.