اليوم السابع
Ads
السبت، 10 سبتمبر 2022 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بالاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية.

مدبولى: تحية إعزاز وتقدير للرئيس السيسي على رعاية اجتماع القاهرة

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:59 ص
مدبولى: تحية إعزاز وتقدير للرئيس السيسي على رعاية اجتماع القاهرة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم ومحمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، إنه يقدم تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الرعاية الكريمة لاجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية والمحاكم العليا، وحرص الرئيس السيسي على دعم وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون البناء بين مصرب والأشقاء الأفارقة في شتي المجالات. 
 
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته خلال اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوري لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية: "بالإصالة عن مجلس وزراء مصر.. يسعدني أن أرحب بكم جميعا في مصر أرض الكنانة.. قلب أفريقيا النابض وضميرها الساعي إلى دعم العمل الأفريقي المشترك من أجل أفريقيا موحدة قوية تنعم الاستقرار والأمن والتنمية والسلام".
 

اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم

اجتماع رؤساء المحاكم

المحاكم الدستورية

المحاكم الدستورية الافريقية

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى



الموضوعات المتعلقة

رئيس المحكمة الدستورية العليا يوجه الشكر للرئيس السيسي لدعمه اجتماع القاهرة

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:47 ص

انطلاق فعاليات اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:40 ص

المستشار محمد عماد: المحكمة الدستورية سنت سنة حميدة باجتماع رؤساء المحاكم

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:36 ص

بث مباشر.. انطلاق فعاليات اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:25 ص

وصول رئيس الوزراء اجتماع المحكمة الدستورية العليا

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:24 ص

رئيس الوزراء يحضر اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية بعد قليل

السبت، 10 سبتمبر 2022 09:44 ص

5 محاور تناقشها جلسات رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.. تعرف عليها

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 06:28 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة