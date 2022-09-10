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مدبولى: اجتماع القاهرة يدعم تبادل الرؤى بين المؤسسات الدستورية فى أفريقيا

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:09 ص
مدبولى: اجتماع القاهرة يدعم تبادل الرؤى بين المؤسسات الدستورية فى أفريقيا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، إن اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية يأتي استمرارا للجهود المتواصلة خلال الأعوام السابقة من أجل التباحث وتبادل الرؤي ومد جسور التعاون بين المؤسسات الدستورية العليا في البلاد الإفريقية، وصولا إلى تحقيق مستوي أعلي لطموحات الشعوب الإفريقية في الحرية والعدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان. 
 
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته خلال اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية: "القارة الإفريقية تزخر بالموارد الطبيعية الهائلة منها ما تتشارك فيه العديد من دول القارة.. وهذه الموارد ملك لشعوبنا نحافظ عليها وضمان حقوق الأجيال الجديدة فيها.. وهذا الالتزام مبدأ دستوري سامي.. موجود في الوثائق الدستورية.. وعلى دول القارة العمل الجاد والمشترك لاستغلال هذه الموارد لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية الشعوب الإفريقية".
 

اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم

اجتماع رؤساء المحاكم

المحاكم الدستورية

المحاكم الدستورية الافريقية

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى



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