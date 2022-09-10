محافظ كفر الشيخ يتفقد تركيب كمر كوبري محور 47 وأعمال إنشاء المحاور الجديدة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عددا من أعمال إنشاء محاور جديدة غرب وشرق العاصمة، وتوسعة الطرق، وإنشاء الكبارى، بحضور المهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد.

وتفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تركيب بلاطة وكمر كوبرى محور الـ 47 الجديد، موجها بسرعة الانتهاء منه، لبدء تشغيله، لحل مشكلة التكدس المرورى التى تشهدها منطقة القنطرة، وموقف كفر الشيخ العمومى، إضافة لطريق الزهورى الجديد، لتسهيل حركة الاتجاه من القنطرة، رافد الطريق الدولى "كفر الشيخ بلطيم"، وتفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بكوبرى القنطرة المقابل لإدارة المرور.

يأتى ذلك ضمن خطة المحافظة لحل مشكلة المرور والزحام التى تشهدها منطقة موقف كفر الشيخ، إضافة إلى إنشاء المحار الجديدة التى تشهدها منطقة شرق وغرب العاصمة، للربط بينهما إضافة للحد من التكدس المرورى الذى كانت تشهده وسط المحافظة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بمحور ال47، والأعمال الجارية فى شارع منطقة الأبراج الجديدة التى تنشئها الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، عددها 109 برج سكنى.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لتوسعة امتداد شارع صبرى القاضى المار بسوق الجملة، بعرض 24 متراً، ليكون امتدادا للكوبرى العلوى الجديد، والذى يخدم المنطقة اللوجستية، كما وجه بإنشاء طريق جديد يصل لجامعة كفر الشيخ.

كما تفقد الطريق الجديد المتجه للمنطقة اللوجستية، ليمتد لرافد الطريق الدولى " كفر الشيخ طنطا" ليخدم عمارات الإسكان أمام الجامعة، واستغلال المناطق المجاورة لإنشاء مشروعات خدمية جديدة. وإنشاء حارات تهدئة السرعة قبل طريق أبو عمر وبعده، الرابط بين رافدى الطريق " طنطا المحلة"، لضمان عدم وقوع حوادث.

وتفقد موقع بإنشاء ملاعب خماسية وحديقة مركزية مجانية جديدة بجوار الحديقة الحالية حتى ميدان الملك عبدالله، لتكون متنفسا جديدا للأهالى، لتليق بأهالى المحافظة، كما تفقد أعمال الرصف التى بدأت بشارع ال47 وأعمال التجميل ب 4 ميادين، سيدى طلحه، وسعد زغلول، وميدان ال47، وميدان الانشاء والتعمير.