اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ دمياط تعلن نتائج المرحلة الثانية من حملات استرداد أملاك الدولة

السبت، 10 سبتمبر 2022 07:53 م
محافظ دمياط تعلن نتائج المرحلة الثانية من حملات استرداد أملاك الدولة محافظ دمياط
فريق المحافظات

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أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى تستمر حتى نهاية سبتمبر الجارى. 
 
وأشارت محافظ دمياط إلى أنه قد تم إزالة عدد 20 حالة تابعة لولاية الإصلاح الزراعى والموارد المائية والرى بمركز دمياط وذلك على مساحة 7741م2. 
 
ووجهت محافظ دمياط، تعليمات صارمة للأجهزة التنفيذية بشأن متابعة أعمال الإزالة، موجهة عدم السماح بعودة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة اى تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين. 
 
 

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أخبار محافظة دمياط

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