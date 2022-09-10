محافظ بورسعيد يشدد على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعا، لاستعراض ومتابعة مستجدات أعمال عدد من الإدارات بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعدد من الجهات المختصة.

ووجه المحافظ، باستمرار تطوير مستوى الأداء، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال والدقة في تنفيذها ، مستمعا لمستجدات العمل بعدد من الملفات الهامة، مشددًا على التنسيق بين الجهات المختصة بالعمل، والتعاون المثمر للاستمرار في إنجاز خطط التنمية، مؤكدا تقديم كافة الدعم بما يحقق أفضل مناخ لبيئة العمل لتكون دافع لمزيد من التطور والتنمية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك تطورا ملحوظا في مستوى الأداء الحكومي بالمحافظة، والذي يأتي بالتوازي مع تنفيذ كبرى المشروعات التنموية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، مشددا على استمرار التعاون والعمل الجاد لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة لأبناء المحافظة.