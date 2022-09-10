محافظ بورسعيد: غلق وتشميع عدد من سناتر الدروس الخصوصية فى بورفؤاد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه فى إطار تكثيف الحملات لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد بغلق وتشميع عدد من سناتر الدروس الخصوصية، من خلال المرور ورصد مراكز الدروس الخصوصية و تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأضاف المحافظ أنه على المواطنين الإبلاغ الفورى عن أى سناتر للدروس الخصوصية، ويقع دور كبير على أولياء الأمور فى الحد من ظاهرة الدروس والقضاء عليها تماماً والحفاظ على سلامة أولادهم وذلك بعدم الذهاب إلى مراكز الدروس الخصوصية التى تحوى تجمعات ولا تتبع الإجراءات الإحترازية والوقائية، لافتاً إلى أنه لا تهاون فى تطبيق عقوبة الدروس الخصوصية ضد أى مركز يفتح أبوابه.

وأشار المحافظ إلى أنه سوف تستمر الحملات من الأجهزة التنفيذية يوميا بجميع الأحياء حتى يتم غلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية حفاظا على صحة الطلبة، وبحضور لجنة من منطقة الضرائب.

ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بتكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن أولياء الأمور يجب أن يتعاونوا مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر سناتر بيع العلم، موجها باتخاذ قرارات فورية بالإغلاق ومصادرة المحتويات. مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم أتاحت المنصات والقنوات المختلفة لشرح المواد التعليمية للطلاب مع التأكيد على دور المدارس فى تعليم الطلاب.

وناشد محافظ بورسعيد أولياء الامور والطلاب بضرورة الوعى بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة فى تطوير العملية التعليمية، و دعم جهود الأجهزة التنفيذية فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى تعليمى أفضل لأبناءنا قادة المستقبل.