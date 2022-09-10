محافظ بني سويف يناقش الموقف المالى والتنفيذي للمشروع القومي للتنمية المجتمعية

بنى سويف ــ فريق المحافظات

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن عدد المشروعات التي تم تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" قد وصل إلى 14 ألفا و722 مشروعاً صغيراً ، بإجمالي تمويل بلغ 2 مليار و112مليونا و235 ألف جنيهاً، ووفرت 23 ألفا و891 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى أغسطس 2022.

وأكد المحافظ على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنيةالمشاركة في المشروع وهي(مصر، الأهلي،القاهرة ،الزراعي،التعمير،الأسكندرية)،بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين(غيرالموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر ، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال لقائه بالسكرتير العام اللواء جمال مسعود،لاستعراض التقرير الدوري، الذي أعدته نهى محمد مدير" مشروعك"على مستوى المحافظة، لمتابعة الموقف المالي والتنفيذي وسير العمل بالمبادرة التي يتم من خلالها التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة أو البدء في مشروعات جديدة.

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين وإعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسؤولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.