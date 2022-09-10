محاضرات ثقافية حول الصناعات اليدوية وتطوير الإنتاج بقصور ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان"الصناعات اليدوية ركيزة من ركائز التنمية" وتحدث سيد صدقى مسئول القصر، عن الصناعات والحرف اليدوية وأنواعها وأهمية الصناعات اليدوية للفرد والأسرة والمجتمع وهي ركيزة من ركائز التنمية، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان"مشكلة الغذاء فى العالم " وأوضح العادلي حسان محمد مسئول بالقصر، مناهج المشكلات التى تواجه العالم مشكلة نقص الغذاء والأسباب التى تؤدى إلى نقص الغذاء فى العالم والحلول المقترحة لنقص الغذاء.

وقدم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "الحوار أساس تقدم الدول" وتحدث حسب الله أحمد مسئول القصر، عن الحوار منذ بداية الخلق والحوار فى الأديان السماوية وبين الطبقات الاجتماعية وبين الأحزاب من أجل تقدم الدولة وبالحوار ترقى الشعوب، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "تطوير الإستهلاك والإنتاج" أدارها محمود أمين، وأعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني للمنشد مروان جمال وقصيدة بعنوان"يا أيها رجل النقي"، وأقام قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر أحمد علي فضل وألقى قصيدة بعنوان"لا تعصب".

فيما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة بعنوان"لستُ أملك"، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان"الكلب والدجاجة" تأليف رشاد كامل الكيلاني تقديم عادل محمد، وأقامت مكتبة حاجر الضبعية الثقافية برنامج أعرف بلدك وتاريخ المصري القديم وتناول اليوم شخصية المعلم المصري القديم وهي شخصية كبير الكتبة الملكين خسي رع ألقاها سمير مهيوب، أقامت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكي قصة"سكين الطمع" للمؤلف شوقي على هيكل سردتها سارة عبد عبدالوهاب.

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط أمسية شعرية من مختارات إيليا أبو ماضي ألقاها الدكتور محمد حنفي، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة أعمال فنية من ورق الفوم عمل معلقة لتزيين الحائط نفذتها حجاجية خيري، ونفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم حر للأطفال لتنمية مهارات التفكير والرسم عند الطفل بإستخدام الألوان الفلوماستر نفذها إبراهيم الطيب، ونفذت مكتبة المدامود الثقافية ورشة فنون تشكيلية قص ولصق نفذها محمود عبدالوهاب، نظم قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة الخط العربي لليوم الثاني وتحدث محمود محجوب عن الخطوط الأفقية في خط الرقعة والنقاط وتوصيل الكلمات، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر ورشة حكي عن"استقبال العام الدراسي الجديد" سردتها إيمان محمود.