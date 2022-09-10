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مجلس أمناء الحوار الوطني: التوافق على 12 مرشحا للمحور السياسي ولجانه

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:24 م
مجلس أمناء الحوار الوطني: التوافق على 12 مرشحا للمحور السياسي ولجانه الحوار الوطنى
كتب محمود حسين

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انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني خلال جلسته مساء اليوم، من التوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسي ولجانه، بحيث يكون د. علي الدين هلال (مقررًا عامًا) ود. مصطفى كامل السيد (مقررًا عامًا مساعدًا) للمحور.

 وفقا لبيان مجلس أمناء الحوار الوطني، تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور.

وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، السبت 10 سبتمبر 2022، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.

 

 

 

 


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