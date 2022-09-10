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ماكرون يكسر البروتوكول الرسمى للإشادة بالملكة إليزابيث باللغة الإنجليزية

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:08 ص
ماكرون يكسر البروتوكول الرسمى للإشادة بالملكة إليزابيث باللغة الإنجليزية ايمانويل ماكرون
كتب: إيهاب محمد

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خرج الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عن البروتوكول الرسمى، أمس، لتقديم تكريم مؤثر للملكة إليزابيث الثانية، باللغة الإنجليزية، حيث أشاد خطاب الرئيس الفرنسي من قصر الإليزيه في باريس بـ"حكمة الملكة وتعاطفها"، كما قال "نشعر جميعًا بالفراغ"، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تقرير ديلى ميل
تقرير ديلى ميل

قال الرئيس الفرنسى خلال الخطاب الذى استمر ثلاث دقائق، ونُشر على وسائل التواصل الاجتماعى "بالنسبة لنا، كانت الملكة، أتقنت إليزابيث الثانية لغتنا، وأحببت ثقافتنا ولمست قلوبنا منذ تتويجها، عرفت وتحدثت مع جميع رؤسائنا، لم يحظى أي بلد آخر بامتياز الترحيب بها عدة مرات كما فعلنا".

ايمانويل ماكرون
ايمانويل ماكرون

ألقى ماكرون الحديث أمام العلم الفرنسي وأمام علم الاتحاد الأوروبى، وكذلك أمام العلم البريطاني، يظهر العلم البريطاني في الإليزيه فقط عند وجود شخصية رفيعة المستوى من المملكة المتحدة.

حملت صحيفة لو فيجارو الفرنسية اليومية عنوان "وداعا للملكة"، مشيدة بها باعتبارها "صخرة لمملكتها" بعد سبعة عقود من الخدمة العامة المكرسة، وأشادت بإتقان الملكة للغة الفرنسية و "أناقتها القديمة".

كما نشرت صحيفة ليبراسيون على صفحتها الأولى صورة أنيقة بالأبيض والأسود للملكة في سنوات شبابها، مرتدية رداء أسود، وعنوانها "حزن إنجلترا"، وقالت الصحيفة: "إنها أيقونة عالمية، مرت بقرن من التاريخ دون أن تضعف أو تستسلم أبدًا"، فيما وصف غلاف عدد خاص من مجلة المشاهير اللامعة Paris Match وفاة الملكة بأنها "نهاية العالم".


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