"كيما" ترد على مطالبة "المركزي للمحاسبات" حول استغلال الأصول

كتب هانى الحوتى

نشرت شركة الصناعات الكيماوية المصرية ( كيما )، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية في 31 مارس عام 2022، والرد عليها وتضمنت أبرز 3 ملاحظات، وهى:

1- بلغت فروق إعادة ترجمة رصيد القرض في 22 مارس عام 2022 البالغ نحو 294.1 مليون دولار الممول لإنشاء مصنع الأمونيا يوريا (كيما 2) نحو 840.6 ألف جنيه، والتي تم تعليتها على حساب الأصول الثابتة وفقًا لما جاء بالفقرة رقم 7 الملحق الخاص بتعديل معيار المحاسبة المصري رقم 13 الخاص بتغيرات سعر الصرف والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1568 لسنة 2022 المؤرخ في 26 أبريل عام 2021.

وأوضح الجهاز، أن تلك الأصول تم اقتنائها خلال الفترة من يونيو عام 2017 إلى ديسمبر عام 2019، وأن تاريخ الإضافة للأصول الثابتة المشار إليها في 26 إبريل عام 2020، وكذا عدم موافاة الجهاز بدراسة القيمة الاستردادية للأصول المشار إليها، والتي تم تعديل تكلفته بفروق سعر الصرف، وفقًا لنص الفقرة رقم 8 من الملحق، وطالب الجهاز بإجراء التصويب اللازم وموافاته بالدراسة.

وردت شركة كيما، اقتناء محتويات المشروع يبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي من مقاول المشروع، وبدء التشغيل، أما بخصوص القيمة الاستردادية الحالية للأصول فإنها تزيد عن الإنفاق الاستثماري الفعلي الذي تم رفعه للأصول بما يزيد عن (8%) وفقًا للتقرير المعد من قبل شركة (فينبي-استشاريون في المال والأعمال)، والتي تم تعيينها من قبل البنك العربي الأفريقي الدولي (وكيل الضمان) لتقييم كافة الأصول الخاصة بشركة كيما.

2- تضمن رصيد الأصول الثابتة في 31 مارس عام 2022 نحو 11.6 مليار جنيه قيمة مشروع إعادة تأهيل مصانع كيما للعمل بالغاز الطبيعي "كيما 2"، الذي تم استلامه في 26 أبريل عام 2020، وتبين أنه تم رسملة نحو 1.94 مليار جنيه منها نحو 981 مليون جنيه فوائد وغاز وكهرباء وأجور بعض العاملين وغرامات تأخير ومصروفات تخزين لا تستوفي شروط الرسملة الواردة بمعايير المحاسبة أرقام 10 الأصول الثابتة، (14) تكلفة الاقتراض، ونحو 959 مليون جنيه مصروفات غاز وكهرباء لم يتم تحميلها على مقاول المشروع وفقًا لشروط التعاقد معه، وطبقًا لبنود التعاقد مع المقاول.

وردت الشركة، أن جميع المصروفات الواجبة لإتمام مشروع كيما 2 قبل الاستلام الابتدائي تم رسملتها، وهذه طبيعة المشروعات الكبرى، وقامت الشركة بالرد على هذه الملاحظات خلال الجمعيات العامة السابقة للشركة، وتم اعتماد ميزانيتها بمعرفة الجمعيات العامة.

وبالنسبة لعمل مطالبة لشركة تكنومنت عن استهلاك الغاز فقد تمت الموافقة بمجلس الإدارة رقم 12 بتاريخ 31 مايو عام 2022 على إلغاء قرار مجلس الإدارة فيما يتعلق بعمل مطالبة لشركة تكنومنت، وذلك لعدم مطابقته لما ورد بالنصوص التعاقدية للعقد المبرم مع تكنومنت، وكذلك طبقًا للرأي القانوني الصادر من قبل مكتب زكي هاشم وشركاه، كما تم عمل حصر دقيق لكافة المبالغ المخصصة باستهلاك الكهرباء وبلغت 21.6 مليون جنيه وتم خصمها من فاتورة تكنومنت الخاصة بخدمات التشغيل والصيانة لمصنع اليورويا.

3- تضمنت الأصول الثابتة لشركة كيما أصولًا غير مستغلة ومتوقفة منذ سنوات، تكلفتها الربحية نحو 159.2 مليون جنيه، منها فرن الفيروسيلكون والذي تم رفعه للأصول الثابتة في شهر فبراير عام 2016 بتكلفة نحو 50 مليون جنيه والمتوقف منذ 15 مارس عام 2019، وكذلك المبنى الفندقي والذي تم رفعه للأصول الثابتة والتي بلغت تكلفته نحو 5.983 مليون جنيه، وتبين أنه يحتاج للاستخدام أعمال صحية وكهربائية، وتم استخراج أوامر إصلاح لها شهري في نوفمبر وديسمبر عام 2021.

وردت شركة كيما، أنه نظرًا لوجود مشكلات فنية في الفرن القديم مما أدى إلى توقفه بتاريخ 15 مارس عام 2019، مما دعا إدارة الشركة إلى دراسة إعادة تأهيله من قبل الجهات المختصة، وجاري متابعة الدراسات للبدء في أعمال التأهيل في حال تزايد الطلب على المنتج، وارتفاع أسعاره عالميًا.

أما فيما يخص المبنى الفندقي، ما تم عمله يخص منظومة الإنذار فقط، أما ما قامت به شركة عرب تكنولوجي هو توريد منظومة الإطفاء وتم التركيب بمعرفة القطاع الهندسي، مؤكدة أنه المبنى الفندقي انتهى في سبتمبر عام 2018 ولم يتم استخدامه، ورأت إدارة الشركة لتعظيم استغلال الأصول غير المستغلة، أن يتم استكمال المبنى بما فيه من نواقص حتى يصلح للاستخدام.